Collard-Bovy: «Des saisons pas terminées? C’est possible»

La suspension des championnats jusqu’au 31 mars compromet la fin de saison. Marc Collard-Bovy fait le point.

Le communiqué de l’ACFF, tombé ce jeudi en début de matinée, a fait l’effet d’une bombe dans le milieu du ballon rond. En effet, tous les championnats, de la D2 amateurs à la P4, en passant par les réserves et les jeunes, sont suspendus jusqu’au 31 mars. «Pour moi, cette décision est logique, affirme Marc Collard-Bovy. Les autres fédérations avaient déjà pris des mesures donc le football se devait de suivre. Plus on fréquente des personnes, plus il y a de risques que le virus se propage. Même s’il n’y a pas toujours énormément de spectateurs au bord des terrains, il faut limiter les risques. Ok, le football se joue en extérieur, mais il faut aussi penser aux buvettes ou aux vestiaires.»

Les championnats à l’arrêt jusqu’au 31 mars, voilà qui met forcément la fin de saison en péril tout en sachant que la suspension pourrait se prolonger au-delà de la fin mars. «On va devoir se réunir avec l’ACFF et les membres du comité afin de savoir jusque quand va durer la suspension des championnats, précise Marc Collard-Bovy. Ce que je pense, et cela n’engage que moi, c’est que cette interruption va se prolonger au-delà du 31 mars. Alors oui, des saisons pas terminées, c’est possible car on ne sait pas comment les choses vont évoluer. C’est un fameux casse-tête qui se profile.»

On l’a bien compris, les réunions risquent de se multiplier dans les jours à venir. Mais il se pourrait bien qu’on ne voie jamais la fin de cette saison 2019-2020.