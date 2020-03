Coronavirus: 12 personnes de la maison de repos La Cambre à Watermael hospitalisées

Douze résidents de la maison de repos La Cambre, à Watermael-Boitsfort, sont actuellement hospitalisées dans diverses institutions de soins bruxelloises, ont fait savoir, jeudi, les responsables de la maison de repos. Deux personnes sur ces douze sont dans un état critique.

Mercredi soir, la maison a décidé d’hospitaliser neuf résidents présentant des symptômes (températures, difficultés respiratoires...) qui peuvent être liés à ceux du covid-19, a indiqué Thibaut Chevrier, directeur de l’institution. Jeudi, deux d’entre eux étaient dans un état critique. Les autres étaient dans un état stable, voire assez bon.

Avant l’intervention de mercredi soir, trois autres personnes de La Cambre étaient déjà hospitalisées dont deux ont, par la suite, été contrôlées positives au covid-19. Leur état de santé est globalement bon.

La température des résidents de La Cambre est contrôlée en permanence. Jeudi après-midi, un patient présentait encore une température élevée mais son état ne justifiait pas d’hospitalisation. «Il est en confinement, pas en quarantaine», insiste Michel Hanset, médecin coordinateur de l’institution.

La Cambre peut accueillir quelque 300 résidents «âgés voire très âgés» et une centaine de collaborateurs y travaillent en moyenne chaque jour. Le personnel tout comme l’institution en elle-même ne peuvent pas non plus être mis en quarantaine. «On ne peut tout simplement pas interdire aux travailleurs de rentrer chez eux après leurs prestations», ajoute M. Hanset.

Plus tôt dans la journée, le chiffre de 34 cas potentiels de contamination au coronavirus au sein de la maison de repos avait été communiqué, probablement à la suite d’une erreur de communication des services de secours.

Le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, estime que le cas de la maison de repos de Watermael-Boitsfort illustre l’importance de restreindre l’accès à ce type d’établissement à un nombre très limité de personnes, dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus. Il a ajouté qu’une centaine de masques allait parvenir prochainement à La Cambre.