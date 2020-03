Coronavirus: la MLS à l’arrêt durant 30 jours

La Ligue nord-américaine de football (MLS) a annoncé jeudi la suspension de sa saison pour une durée de 30 jours, en raison des nombreuses inquiétudes liées à la propagation du nouveau coronavirus qui frappe de plein fouet les États-Unis et le Canada. Laurent Ciman, actif au Toronto FC, est le seul Belge actif en MLS.

Cette décision est la deuxième de la sorte de la part d’une ligue de sport professionnelle américaine, après que la NBA a annoncé la veille la suspension sine die de sa saison.

«Nos clubs étaient unis aujourd’hui dans la décision de suspendre temporairement notre saison – sur la base des conseils des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et d’autres autorités de santé publique, ainsi que le meilleur intérêt de nos fans, joueurs, officiels et employés», a déclaré le commissaire de la MLS, Don Garber.

«Au moment opportun, la Ligue et les clubs communiqueront leurs plans pour la poursuite de la saison 2020 et mettront à jour le statut des événements de la ligue», poursuit le communiqué de l’instance.

Mercredi, le champion en titre Seattle Sounders et les San Jose Earthquakes avaient annoncé le report de leur prochain match de championnat, respectivement contre le FC Dallas et Sporting Kansas City, initialement prévus le 21 mars.

Dans un même élan, la fédération américaine de football a annoncé l’annulation des prochains matches des équipes nationales féminine et masculine prévus en mars et avril.

L’équipe féminine, championne du monde en titre, devait affronter l’Australie le 10 avril à Sandy (Utah) et le Brésil, le 14 à San Jose (Californie).

La sélection masculine devait jouer aux Pays-Bas, le 26 mars à Eindhoven, puis le 30 au pays de Galles, à Cardiff.