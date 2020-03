Coronavirus: Mons annule tous ses événements jusqu’au 3 avril

La Ville de Mons a pris des mesures fortes pour endiguer la propagation du coronavirus, d’application jusqu’au 3 avril.

On n’en est pas encore au confinement, mais on s’en rapproche. Ce jeudi midi, la conférence des bourgmestres du Hainaut a donné le ton, les bourgmestres jugeaient les recommandations prises par le gouvernement fédéral comme étant insuffisantes, au vu de l’évolution de l’épidémie de coronavirus, devenue une pandémie.

Suite à cette conférence des bourgmestres, le collège communal de Mons s’est réuni dans la foulée pour prendre toutes forme de mesures visant à répondre à l’appel des professionnels de la santé du Hainaut consultés ce midi.

Les mesures visent à pouvoir limiter les zones de rassemblement, «sans tomber dans une forme de panique généralisée, mais de pouvoir créer un cadre limitant les contacts selon 5 critères», explique le bourgmestre de Mons Nicolas Martin.

À savoir éviter les événements rassemblant un nombre important de personnes, qui se déroulent dans un lieu fermé, qui génère des contacts durables, intergénérationnels et qui ont une promiscuité sociale.

Pas de 400e ducasse

Concrètement, cela signifie l’annulation de dizaines d’événements, à commencer par la ducasse de Messines. «On ne le fait pas de gaieté de cœur, d’autant que c’était une année particulière, l’année des 400 ans, et que les organisateurs y travaillent depuis deux ans.» Les événements annexes, prévus dans le cadre du 400e, seront analysés au cas par cas, suivant l’évolution de la situation.

Le semi-marathon de Mons passe également à la trappe, «tout ce qui peut générer de la transpiration et du contact humain étant susceptible de générer des risques importants de transmission.»

La manifestation pour le climat, prévue le 28 mars, a été annulée par les organisateurs eux-mêmes.

En dehors de ces événements d’envergure, toutes les manifestations culturelles, programmées dans les différentes salles de la ville sont annulées ou reportées. Cela concerne tout événement au Théâtre Royal, au théâtre du Manège, Arsonic, la Maison Folie, Abel Dubois (et le cinéma Plaza Art), la Mons Arena, le Palais des Congrès… «Tous ces lieux seront visés par une interdiction d’activité via une ordonnance de police en vigueur jusqu’au 3 avril.»

Pas de fêtes d’école

Tous les événements qui bénéficiaient d’une autorisation pour se dérouler sur le domaine public, «sont également annulés pour cas de force majeure.»

Même topo pour les fancy-fair dans les écoles et les voyages scolaires, déjà annulés au niveau communal, «mais l’ordonnance de police, contraignante appliquera les mesures à toutes les écoles, y compris celles qui ne relèvent pas du pouvoir organisateur communal.»

Cette ordonnance sera d’application dès vendredi matin et sera ratifiée par le conseil communal, mardi prochain.

Par ailleurs, la piscine de Mons Lago sera fermée, à l’initiative de ses gérants privés. La piscine de Cuesmes sera également fermée, «tout comme nous fermerons les halls sportifs.» Quant aux acteurs privés, «on recommande la plus grande prudence.»

Deux semaines pour tenter d’endiguer la propagation du Covid-19. «On compte sur les Montois et sur les autorités fédérales pour prendre des mesures les plus claires et praticables possibles, et non plus de simples recommandations vécues comme un lâchage en rase campagne.»

Écoles et centres commerciaux pas fermés

Si les activités extrascolaires sont interdites, les écoles restent ouvertes.

«Il y a deux visions. Certains experts pensent qu’il vaut mieux rester dans les écoles pour éviter que des élèves porteurs, asymptomatiques, ne le transmettent à leurs grands-parents. D’autres pensent qu’il faut tout fermer, maintenant. Mais de toute manière, ce n’est pas une décision que peut prendre seule la ville, mais cela se fait à l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, voire au niveau fédéral.»

Idem pour les centres commerciaux, pas concernés par les mesures. «Là aussi, c’est l’autorité fédérale qui doit agir.»