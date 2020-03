Coronavirus: trois joueurs de Leicester en isolement avec des symptômes du coronavirus

Leicester, 3e de Premier League, a déclaré avoir placé 3 joueurs à l’isolement après avoir montré des symptômes de coronavirus.

L’entraîneur du club de football de Leicester City Brendan Rodgers a annoncé jeudi que trois de ses joueurs se sont mis en isolement après avoir montré des symptômes de coronavirus. Leurs noms n’ont pas été révélés. Deux Diables Rouges jouent actuellement chez les Foxes: Youri Tielemans et Dennis Praet.

Rodgers a déclaré que le club «avait suivi les procédures» et est toujours en train de préparer son déplacement à Watford en Premier League samedi. «Nous avons certains joueurs qui ont montré des symptômes et des signes», a déclaré Rodgers aux journalistes.

La BBC affirme que les joueurs n’ont pas encore été testés au coronavirus.

Brendan Rodgers: "We've had a few players that have shown symptoms and signs (of coronavirus). We’ve followed procedures and (as a precaution) they have been kept away from the squad." pic.twitter.com/KZDXeRgzhT