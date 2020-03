Viva For Life financera 136 projets pour les enfants en situation de précarité cette année

La RTBF a récolté 5.658.352 d’euros pour l’action Viva for Life, au profit de jeunes enfants vivant sous le seuil de pauvreté en Fédération Wal­lonie-Bruxelles.

Au total, 136 projets d’associations seront financés cette année pour mieux accompagner les enfants en situation de précarité.

En 2019, 581 défis ont été organisés en Wallonie et à Bruxelles, et quelque 75.000 visiteurs se sont déplacés jusqu’à Tournai, entre 17 et le 23 décembre.

L’opération octroie, depuis 2013, des financements à des associations qui répondent aux besoins et aux urgences de terrain pour améliorer le bien-être et le développement des enfants, tout en maximisant leurs chances d’échapper à la pauvreté à l’âge adulte.

Plus concrètement, l’objectif des financements est d’augmenter la capacité d’accueil ou d’intervention des associations, permettant ainsi à davantage d’enfants de six ans et moins de bénéficier d’un accompagnement de qualité. Cela passe par le renforcement du personnel (85% des projets), par des travaux et équipements (14%) et par l’acquisition de véhicules rendant les services plus accessibles aux familles (1%).