Knokke-Heist proche du lockdown jusqu’au 30 avril, le bourgmestre exige que les écoles ferment lundi

Knokke-Heist se rapproche d’une situation de lockdown à la suite de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Jusqu’au 30 avril, toutes les activités intérieures et extérieures sont annulées à titre préventif de même que les cérémonies, a indiqué jeudi le bourgmestre Léopold Lippens. Les piscines, bars de plage et bibliothèques ferment durant cette période. Les magasins et restaurants pourraient être frappés de la même mesure.

M. Lippens juge les initiatives prises jusqu’ici par le gouvernement fédéral trop faibles et prend donc les choses en mains. «S’ils ne font rien à l’échelon fédéral, je prends moi-même des mesures de prévention. C’est tout de même ridicule que l’Italie se trouve confinée et qu’ici personne n’ose prendre cette décision», a commenté Léopold Lippens.

