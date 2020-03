Coronavirus: le point sur les différentes décisions prises en sport ce jeudi 12 mars

En Belgique et à l’étranger, ce fut encore une journée riche en ce qui concerne les reports et l’annulation de plusieurs événements sportifs. On fait le point sur les décisions prises aujourd’hui.

Football belge

Alors que de nombreux championnats avaient déjà pris la décision de reporter des rencontres ou de les faire jouer à huis clos, la Belgique demeurait encore une des rares compétitions à autoriser les spectateurs jusqu’à aujourd’hui.

De fait, la Pro League a décidé queles 8 rencontres de la dernière journée de phase classique se joueront à huis clos ainsi que la finale de Proximus League entre l’OHL et le Beerschot.

Le Bourgmestre de Louvain souhaitant interdire le match retour de la finale de Proximus League, il a finalement été décidé de reporter la rencontre.

La finale de la Coupe de Belgique entre le FC Bruges et l’Antwerp, initialement prévue le 22 mars, est également reportée à une date ultérieure.

Il a également été décidé de l’arrêt des championnats dans les divisions inférieures, de la D1 Amateurs à la P4.

Foot étranger

Après Arsenal et la Juventus, c’est l’équipe du Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard qui a été placée en quarantaine suite à la découverte d’un joueur positif au coronavirus au sein de l’équipe de Basket de Madrid. Les joueurs de foot et de basket partageant les mêmes installations, cette mise en quarantaine a donc été décidée par mesure préventive.

Dans le même temps, La Liga a annoncé que le championnat de football espagnol sera suspendu pour, au moins, deux journées.

Basket

Les patrons de la NBA ont décidé de suspendre le championnataprès le test positif au coronavirus de Ruddy Gobert, défenseur des Utah Jazz.

Le même Gobert qui, pour rigoler, avait touché tous les micros à la fin d’une conférence de presse il y a deux jours. Une scène qui, depuis l’annonce de son test positif, fait réagir de nombreuses personnes.

Cette suspension est d’application jusqu’à nouvel ordre. Les Toronto Raptors, qui ont affronté les Utah Jazz ce lundi, ont également placé leur équipe en quarantaine par mesure de précaution.

La FIBA(Fédération internationale de basketball), elle, a annoncé la suspension de toutes ses compétitions afin de protéger la santé des différents acteurs.

L’Euroleague basketball a suivi la FIBA en suspendant l’Euroleague et l’Eurocup.

Formule 1

Alors que Lewis Hamilton montrait son incompréhension quant à la tenue du GP d’Australie, une première écurie a dû annoncer son retrait en raison d’un cas positif au virus dans le staff.

Le 1er GP de la saison de formule 1 se voit donc amputé de l’équipe de McLaren, qui a annoncé son retrait sur les réseaux sociaux.

Handball

Suivant la règle d’interdire les manifestations en salle qui réunissent plus de 1000 personnes, l’Union royale belge de handball a suspendu toutes les compétitions de handball du pays jusqu’au 31 mars.

Running

Après les marathons de Rome et de Paris, c’est désormais celui de Rotterdam qui est reporté à une date ultérieure.

Ce marathon état prévu le 5 avril.