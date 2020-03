Le centre culturel doit annuler ses spectacles dès demain

La Ville de Huy complète son arsenal anti-coronavirus avec la fermeture notamment du centre culturel jusqu’au 5 avril.

Alors que la conférence des élus de Huy-Waremme est en cours en bord de Meuse hutoise sur la crise du coronavirus, la Ville de Huy vient de signaler qu’elle élargissait le panel des mesures préventives. Aux postpositions des activités pour le troisième âge et à la suspension des voyages scolaires et manifestations prévues dans les écoles communales, viennent s’ajouter à partir de ce vendredi et jusqu’au 5 avril, d’autres impositions reprises dans un nouvel arrêté. Il vise, comme dans d’autres communes, l’interdiction des manifestations publiques et privées sur les terrains et dans les bâtiments communaux.

Remboursement des tickets à partir de mardi

La Ville de Huy annule toutes les manifestations d’ampleur et ferme au public ses bâtiments et installations parmi lesquels le centre culturel avec pour conséquence l’annulation des ateliers et des spectacles programmés à partir de ce vendredi. «Nous serons fermés au public dès demain, confirme Justine Montagner, l’attachée de presse. D’ici le 5 avril, nous avions à notre programme 9 spectacles, une exposition à Saint-Mengold, différentes rencontres dans le cadre de la Langue française en fête,… Nous prenons nos dispositions vis-à-vis des animateurs, du public et des artistes. On a la volonté de rembourser les spectateurs. On leur demande de nous laisser nous organiser jusque mardi avant d’entamer les démarches pour être remboursés. Les informations complètes seront sur notre site internet dès demain matin.»

À lire dans L’Avenir Huy-Waremme de ce vendredi, sur tablette, smartphone ou PC