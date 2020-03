VIDÉOS | LaSemo ajoute 7 nouveaux noms à sa programmation originale

Entre rap et écoféminisme, le festival durable LaSemo annonce l’ajout de sept nouveaux artistes et d’une première conférencière mondialement connue à son affiche.

Winter Woods, Boulevard des Airs, Les Déménageurs, Hippocampe Fou, La Yegros, The Loire Valley Calypsos, An Pierlé Quartet et la militante féministe et écologiste Vandana Shiva rejoindront les festivaliers les 10, 11 et 12 juillet prochains à Enghien.

À quatre mois de l’événement, les festivaliers de la 13e édition de LaSemo découvrent une panoplie de nouveaux noms d’artistes.

Après de multiples disques d’or, des millions de vues et de nombreux featuring musicaux à succès, Boulevard des Airs rejoint les têtes d’affiches musicales du festival durable. Une venue qui consolera le public belge après la récente annulation de leur date bruxelloise en mars.

Les Déménageurs reviennent cette année pour faire danser le public familial de LaSemo avec les tubes intergénérationnels qui ont fait leur succès et Hippocampe Fou ravira les amateurs de rap.

La Yegros entraînera le public sur des sons entre folk argentin et colombien tandis que le groupe folk namurois Winter Woods, The Loire Valley Calypsos et An Pierlé Quartet s’ajoutent à l’affiche de La Guinguette.

Le vendredi 10 juillet, Vandana Shiva inaugurera les conférences de La Papoterie. Docteur en physique, militante féministe et écologiste récompensée par le prix Nobel alternatif en 1993 et nommée par le Forbes dans le top 7 des femmes les plus puissantes du monde sera à LaSemo pour partager ses expériences avec le public.