Les coûts salariaux en Belgique ont augmenté moins vite que chez nos voisins

Les coûts salariaux en Belgique ont augmenté 4,7% moins vite, au cours de la période 1996-2018, que chez nos trois principaux voisins, selon un rapport du Conseil central de l’Économie (CCE).

Malgré cela, les salaires restent plus élevés chez nous que chez nos voisins. En 2018, les coûts salariaux belges étaient encore de neuf à 10 pour cent plus hauts que la moyenne chez nos voisins allemands, français et néerlandais, selon le rapport.

En d’autres termes, la Belgique enregistre toujours un handicap salarial par rapport à ses voisins mais il s’est en partie résorbé.