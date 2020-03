Coronavirus: piscine et hall fermés, manifestations interdites

Les manifestations dans les bâtiments et sur les terrains communaux de Wanze sont interdites jusqu’au 5 avril.

Toutes les manifestations programmées dans les bâtiments et sur les terrains communaux de Wanze sont interdits à partir de ce vendredi et jusqu’au 5 avril. Et ce sans jauge minimale de participants. Telle est la décision unilatérale prise par le bourgmestre Christophe Lacroix et son collège, ce jeudi, dans la foulée d’une réunion avec les différents services et le chef de corps de la zone Meuse-Hesbaye. «On est dans une situation de crise semblable à l’italienne 15 jours avant, justifie Christophe Lacroix. Nous avons décidé de prendre les mesures les plus fortes possibles pour contribuer à contrer la propagation du coronavirus. Et la meilleure solution reste le confinement! Nous encourageons les Wanzoises et les Wanzois à rester chez eux dans la mesure du possible, à rester calmes et à adopter un comportement solidaire.»

Trente-et-une manifestations étaient programmée dans les bâtiments communaux d’ici le 5 avril, parmi lesquelles des activités, réunions et événements organisés tantôt par des organismes privés, tantôt par la Commune et les organismes paracommunaux.

La bibliothèque, la piscine, le hall omnisports (ainsi que sa salle de fitness), les buvettes de football et la cafétéria de la piscine seront également fermées.

Administration et CPAS toujours accessibles

Le bourgmestre wanzois va suggérer aux autres bourgmestres de la zone de police Meuse-Hesbaye de l’imiter dans un souci de cohérence et de facilité du contrôle du respect de l’arrêté par les forces de police. Tout contrevenant à ces mesures s’exposera au minimum à des sanctions administratives.

«Nos services à l’administration communale et au CPAS restent accessibles au public, insiste Christophe Lacroix qui maintient par ailleurs les réunions du collège et du conseil communal. Nous ne lâchons pas les Wanzois. Nous leur demandons tout de même de privilégier les contacts téléphoniques ou par mails.» Quant aux écoles communales et à la crèche, elles restent également ouvertes sauf suspicion ou cas d’infection avérée qui amènerait le bourgmestre wanzois à prendre les mesures qui s’imposent comme il y a deux semaines.

