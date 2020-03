Coronavirus: Flagey fermé au public pour une durée indéterminée

En raison de l’épidémie du coronavirus, Flagey, en accord avec ses partenaires, ferme ses portes au public pour une durée indéterminée, indique jeudi l’institution culturelle ixelloise. Tous les concerts, projections, conférences et autres activités sont reportés.

«Nos programmateurs artistiques cherchent avec les artistes et nos partenaires la possibilité de déplacer ces événements. Nous tiendrons au courant les détenteurs de tickets, dans les prochains jours, sur la procédure à suivre. Nous leur conseillons de garder précieusement leurs tickets et de consulter notre site web, nos réseaux sociaux et leur boîte mail», indique Flagey.

Les clients peuvent toujours joindre l’institution via les réseaux sociaux ou l’adresse ticket@flagey.be.