Coronavirus: l’Inc’Rock Festival est reporté

Suite à l’épidémie de Coronavirus qui prend de l’ampleur en Belgique, l’Inc’Rock BW Festival a été reporté du 11 au 13 septembre.

«L’équipe organisatrice de l’Inc’Rock suit la situation sanitaire belge et européenne avec la plus grande attention, sans verser dans la panique, mais également sans prendre la situation à la légère», expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Les autorités estiment actuellement que le pic de l’évolution des cas de COVID-19 devrait se situer durant les vacances de Pâques, soit une quinzaine de jours avant la date prévue pour l’édition des 15 ans de l’Inc’Rock BW Festival.

«De plus en plus d’inconnues se dressent devant nous et, puisque gérer c’est aussi prévoir autant que possible, nous estimons sage et raisonnable de ne pas maintenir le festival aux dates initialement prévues (du 30 avril au 2 mai)», poursuivent-ils.

Néanmoins nous tenions à ne pas annuler purement et simplement l’édition 2020 de notre festival et avons dès lors décidé d’un report de celui-ci pour le mois de septembre.