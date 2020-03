Kirsten Flipkens déprime: «Pour quel tournoi se prépare-t-on?»

Le coronavirus est en train de bouleverser quotidiennement l’agenda du sport.

Et le tennis n’y échappe évidemment pas. L’ATP devrait ainsi annoncer dans les heures qui viennent une suspension de toutes les activités du circuit pour les six à huit prochaines semaines, a pu apprendre Belga de bonne source ce jeudi, dans la foulée d’une réunion du conseil des joueurs qui s’est tenue mercredi à Indian Wells. Et la WTA devrait, forcément, s’y associer.

Dans l’attente d’une annonce officielle, les joueurs et joueuses sont dans le flou le plus complet. C’est que dans le même temps, l’ITF, qui organise des tournois de moindre importance, n’a pour l’instant pas encore envisagé d’annuler ses prochaines épreuves. C’est ainsi que le tournoi de Phoenix (messieurs) et celui de Gudalajara (dames) prévus la semaine prochaine, restent programmés et ont même décidé d’agrandir leur tableau pour attirer plus de participants.

Je me sens si inutile

«Je me sens si inutile», a écrit sur son compte Twitter Kirsten Flipkens, qui réfléchit, au même titre qu’Alison Van Uytvanck, Greet Minnen et Ysaline Bonaventure, à son voyage au Mexique. «Pour quel tournoi suis-je en train de me préparer? Pour Gudalajara? Pour Miami? Pour Roland-Garros? Pour quoi? Également, si le tournoi de Guadalajara se dispute, ai-je envie de me rendre là-bas? Je ne suis pas sûre de pouvoir rentrer en Belgique ensuite avec toutes les rumeurs que l’on entend sur la fermeture des frontières?».

Im feeling so useless!! What are we practicing for? For Guadalajara? For Miami? For French Open? For.. what? 😑 Also, IF Guadalajara is a go.. Do I want to go there? Not sure if I can get back to Belgium with more and more rumours about closing borders??