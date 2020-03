Coronavirus: l’Euroligue et l’Eurocoupe messieurs sont également suspendues

L’Euroleague et l’Eurocup, les deux compétitions gérées par l’Euroleague Basketball, une instance indépendante de la fédération internationale de basket (FIBA), sont suspendues jusqu’à nouvel ordre à la suite de la pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi l’Euroleague Basketball.

«Avec les conséquences de la propagation du coronavirus, il est devenu impossible de maintenir la régularité des compétitions et, dans le but de préserver la santé et la sécurité des participants et des supporters, Euroleague Basketball a décidé, en accord avec les clubs, de suspendre temporairement l’Euroligue, l’Eurocoupe et l’Euroligue Next Generation Tournament jusqu’à nouvel ordre. Euroleague Basketball suivra de près les développements futurs afin d’autoriser la levée de la suspension», a expliqué Euroleague basketball.

Une décision qui concerne Ismael Bako (Lyon) et Sam Van Rossom (Valence) qui évoluent avec leur club en Euroligue mais aussi Matt Lojeski (Tofas Bursa) engagé en Eurocoupe.

Plus tôt dans la journée, la FIBA avait également annoncé la suspension de ses quatre compétitions dont les matches d’Ostende en Ligue des champions messieurs et des Castors Braine en Eurocoupe dames.