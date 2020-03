Coronavirus: 80% des activités du festival Nourrir Liège annulées

La majorité des activités du festival Nourrir Liège sont annulées. Les organisateurs ont décidé de fixer des règles plus drastiques que celles proposées par le gouvernement fédéral.

L’actualité, avec la propagation du coronavirus, préoccupe les organisateurs du festival de la transition alimentaire baptisé Nourrir Liège, qui se tiendra du 19 au 29 mars. Lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi matin, ils ont ainsi annoncé que 80% des activités de cette quatrième édition sont annulées. Soit tous les événements de plus de 100 personnes.

«Nous avons une responsabilité parmi les milliers de personnes que nous drainons chaque année et nous estimons que le principe de précaution prévaut», souligne Pierre Ozer, l’un des coordinateurs. «Dans un cas de force majeur inédit, nous nous devons de prendre nos responsabilités. On ne veut pas être un accélérateur de propagation du virus. Sont uniquement maintenues (sous réserve d’évolution) les animations de moins de 100 personnes qui garantissent une distance minimale d’un mètre entre les participants.»

La quatrième édition du Festival Nourrir Liège, réunissant cette année plus de 150 associations, est construite comme un lieu d’échanges, de débats, d’apprentissages de savoirs et de découvertes d’initiatives alimentaires durables et de producteurs locaux.

«L’idée du festival est de pouvoir répondre et mettre en valeur les différents enjeux qu’on observe depuis des années, comme le réchauffement climatique, la biodiversité, l’appauvrissement des ressources. Avec les associations, on essaie de tenter de trouver des solutions à des crises trop rapides.» Avec au menu: le devenir de l’alimentation et l’urgence de la transition agricole, à travers des débats, conférences, spectacles, etc.

Jusqu’à présent, Adélaïde Charlier, la marraine de l’événement, a confirmé sa présence en Cité ardente. Les marchés du court-circuit (le 26 mars, de 15h à 19h, place Xavier Neujean) et de l’alternative alimentaire (le 19 mars, de 11h à 13h dans le hall de HEC) sont maintenus. La ferme en ville avec la présence de plusieurs animaux est, elle aussi, maintenue sur l’espace Tivoli, à côté de la place Saint-Lambert, du 27 au 29 mars.

Un QG a été établi dans le hall du XX Août de l’Université de Liège, où des jeunes sont présents jusqu’au 27 mars pour sensibiliser les étudiants à la transition alimentaire.

Selon une étude, 850 initiatives dans le domaine de la transition alimentaire ont été répertoriées en province de Liège.

Le suivi des maintiens et annulations des activités sera disponible via les sites www.nourrirliege.be et www.facebook.com/NourrirLiege/