Un Ellezellois hospitalisé à Renaix atteint du coronavirus

La Wallonie picarde compte un nouveau cas de coronavirus: il s’agit d’un homme d’une cinquantaine d’années domicilié à Ellezelles.

La propagation du coronavirus continue de s’étendre en Wallonie picarde et n’est plus seulement limitée aux régions cominoises et mouscronnoises. Nous avons appris ce jeudi qu’un Ellezellois hospitalisé à la clinique AZ Glorieux de Renaix est porteur du coronavirus. Idès Cauchie, le bourgmestre d’Ellezelles, où l’homme est domicilié, est formel.

«Le cas est bien confirmé. Il s’agit d’un homme d’une cinquantaine d’années qui serait actif professionnellement dans la région de Tournai. Toutes les précautions ont été prises notamment vis-à-vis de ses proches qui ont été placés en quarantaine», nous dit M. Cauchie.

En l’état actuel des choses, nous ignorons si le patient ellezellois a voyagé dans une zone à risque ou s’il a été contaminé sur notre territoire. Difficile également de savoir si son hospitalisation est liée au Covid-19 ou à une autre pathologie.

Nous avons contacté l’hôpital AZ Glorieux de Renaix, qui n’a cependant pas pu nous donner davantage de précisions en raison du secret médical. «Le coronavirus, ce n’est pas quelque chose qu’il faut prendre à la légère. On est prêt à faire face à cette problématique, avec la volonté de protéger au maximum les patients, » signale un responsable.

Afin de lutter contre le Covid-19, l’hôpital renaisien a pris des mesures supplémentaires. Il est ainsi explicitement demandé aux personnes malades ou présentant des signes de maladie de ne pas visiter l’établissement hospitalier qui accueille 50% de patients francophones.

En outre, l’accès aux services de gériatrie et d’oncologie est limité aux visites les plus nécessaires. Celles-ci ne seront autorisées qu’après une courte conversation avec l’infirmière principale afin de vérifier le risque éventuel de contamination.