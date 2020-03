Testé positif au coronavirus deux jours après l’avoir «défié», le comportement de Gobert fait réagir

Les patrons du championnat de NBA ont décidé de suspendre toutes les rencontres, jusqu’à nouvel ordre, après que Rudy Gobert ait été testé positif au coronavirus.

Le championnat étant désormais à l’arrêt, c’est désormais une séquence de Rudy Gobert qui fait régair bon nombre de personnes sur les réseaux sociaux.

Il y deux jours, à la fin d’une conférence de presse, le défenseur français avait volontairement touché les micros devant lui comme pour «s’amuser» de la situation.

Si la séquence pouvait prêter à sourire il y a deux jours, elle est désormais nettement moins amusante quand on sait que le joueur a été testé positif.

Il voulait peut-être faire une simple blague mais il en est pas moins, qu’en agissant de la sorte, le joueur est allé à l’encontre des règles mises en place par la ligue.

Here’s Rudy Gobert touching a bunch of reporters’ audio equipment 2 days ago. Today, he tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/Z3Lw1yfCfW — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 12, 2020

Un comportement qui fait beaucoup réagir les internautes et qui a déjà contraint les Toronto Raptors à placer ses joueurs en quarantaine après avoir affronté les Utah Jazz lundi.

Sources: The Raptors have informed their players to self-quarantine for the next 14 days due to coronavirus situation. Toronto faced Utah and Rudy Gobert on Monday. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 12, 2020

Rudy Gobert is easily defensive player of the year.



Man shut down the WHOLE league... — Rise Ribs (@J_Ribs) March 12, 2020