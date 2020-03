VIDÉO | Coronavirus: 5 alternatives à la bise pour se dire bonjour le matin

Comment se saluer, se dire bonjour le matin? La bise? Le tchek du pied? Petit aperçu des gestes simples pour éviter la propagation du coronavirus.

La bise, c’est une institution en Wallonie. Dès que l’on arrive au bureau, on fait le tour des collègues et on s’embrasse. Mais ça, c’était avant.

De plus en plus d’entreprises invitent leurs employés à ne plus se faire la bise, ni même se serrer la main. Sans oublier de passer par le lavabo après le petit pipi.

Comment dès lors saluer ses collègues sans passer pour un asocial?

Dans notre vidéo ci-dessus, nous vous proposons quelques solutions. Entre le tchek des coudes, des pieds, des fesses, le salut ou le bisou de loin, il y en a bien une qui vous conviendra.

Au-delà de la bise, n’oublions pas que les poignées de portes, les boutons d’ascenseurs et les robinets sont aussi des nids à bactéries. Nous vous proposons dès lors quelques solutions.

Mais, quand même, vivement la fin de cette épidémie…