Coronavirus: la FIBA suspend toutes ses compétitions!

Dario Gjergja et les Ostendais devront patienter avant de s’illustrer, à nouveau, en Champions League. BELGA

Face à la propagation du coronavirus, c’est désormais la Fédération internationale de basketball qui a décidé de suspendre ses compétitions.

C’est au travers d’un communiqué que la FIBA a fait part de sa décision pour protéger les différents acteurs du monde du basket.

«Compte tenu de la situation actuelle de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et afin de protéger la santé et la sécurité des joueurs, entraîneurs, officiels et fans, la FIBA ??a annoncé aujourd’hui que toutes ses compétitions ??sont suspendues à partir de demain, vendredi 13 mars.

La FIBA continuera à suivre la situation quotidiennement et évaluera les options pour la poursuite ou non des différentes compétitions si la situation le permet.»

Concrètement, les différentes compétitions concernées sont: la Basketball Champions League, la FIBA Europe Cup, l’Euroleague féminine et l’Eurocup féminine.