Coronavirus: l’ACFF suspend toutes ses compétitions, de la D2 à la P4 et chez les jeunes!

Communiqué de l’ACFF

Le Conseil d’Administration de l’ACFF a décidé ce jeudi 12 mars 2020, de reporter tous les matches officiels et amicaux des D2 amateurs ACFF, D3 amateurs ACFF, divisions provinciales de l’ACFF, équipes réserves et équipes de jeunes interprovinciales, provinciales et régionales, à dater de ce jour jusqu’au 31 mars 2020 inclus.

Ceci inclut toutes les activités de l’ACFF (détections, formation provinciale des jeunes, cours d’entraîneurs, activité football féminin, activité arbitrage, etc...).

En ce qui concerne l’éventuel arrêt définitif de toutes les compétitions et les conséquences sur les montées et descentes, nous estimons qu’il est encore trop tôt pour se prononcer. Il est clair que si cela devait arriver, les différentes parties (RBFA, VV, ACFF et PROLEAGUE) devraient alors prendre des décisions pour déterminer ce qu’il y a lieu de faire pour désigner les champions, les montants et les relégués.

Nous rappelons que la fédération est responsable des compétitions et non pas de l’organisation interne des clubs. Nous interdisons tous les matches, officiels et amicaux, mais nous ne pouvons pas décider à la place des clubs ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire au niveau des entraînements et des réunions en interne. Nous espérons que la sagesse des adultes (dirigeants et formateurs) prévaudra et qu’ils prendront toutes les décisions adéquates pour protéger au mieux la santé de leurs joueurs.