EN IMAGES | LE PSG qualifié mais critiqué pour ses célébrations d’après-match

Vainqueurs 2-0 de Dortmund, les Parisiens se sont qualifiés pour les 1/8 après 3 années sans y parvenir. Une libération pour le PSG, qui a fêté cela avec ses supporters mais en a également profité pour chambrer son adversaire du jour. Un chambrage qui n’a pas plu à tout le monde.

Après 3 échecs consécutifs, le PSG est à nouveau parvenu à se hisser en 1/4 de finale après une victoire 2-0 face au Borussia Dortmund.

Malgré le huis clos, les hommes de Thomas Tuchel ont pu compter sur les chants de leurs supporters qui s’étaient déplacés en nombre aux abords du stade pour pousser leur équipe vers la qualification.

Après avoir ouvert le score sur une tête de Neymar, quelque peu oublié par Hakimi dans le rectangle, le PSG a doublé la mise sur une subtile déviation de Juan Bernat avant la mi-temps. Un score de 2-0 qui restera inchangé jusqu’en fin de rencontre. Paris retrouve les quarts après 2016 et une élimination face à Manchester City.

Une qualification libératrice

Même s’ils semblaient décontractés avant la rencontre, on sait qu’un nouvel échec en 1/8 aurait été mal vécu par le vestaire et par les dirigeants qataris.

Conscients qu’il y avait de nombreux supporters aux abords du parc des Princes, les joueurs ont fêté cette qualification du haut des tribunes, en faisant face aux milliers de Parisiens qui avait fait le déplacement.

Une célébration qui a donné lieu à des images assez incroyables.

Les joueurs du PSG vont célébrer ( a distance) la qualification avec les supporters #PSGBVB #PSGDOR #liguedeschampions pic.twitter.com/hqKe4c5kjk — Matthieu Brandely (@m_brandely) March 11, 2020

Pris par l’euphorie de l’après-match, Layvin Kurzawa en a même oublié les mesures restrictives en rejoignant quelques supporters en dehors du stade pour partager ce moment de joie.

Layvin Kurzawa s’est mêlé aux supporters pour fêter la qualification. 🔴🔵



🎥 @m_brandelypic.twitter.com/ZKuTc6GYUN — Actu Foot (@ActuFoot_) March 11, 2020

Un chambrage envers Haaland qui passe mal

Au match aller, Halland s’était fortement remarqué par son doublé mais également par sa célébration faisant mine de rester «zen».

Une image qui est, visiblement, restée gravée dans la mémoire des tous les joueurs et qui ne sont donc pas gênés pour refaire cette célébration après avoir éléminé les coéquipiers de Throgan hazard et Axel Witsel.

Un chambrage qui n’a pas forcément été apprécié de tous et qui a été jugé assez malvenue. De fait, même si Haaland ne s’est pas montré fort dangereux lors de ce retour, il n’est reste pas moins un joueur de 19 ans qui fait ses débuts en Ligue des Champions.

Sincèrement BRAVO à Paris pour cette qualification mérité mais est il nécessaire d’ajouter cette provoque vis à vis d’Haaland? Ce club fait vraiment tout pour être détesté. Zéro classe. pic.twitter.com/EtolL17Qg8 — Erland.jpg (@ErlandJacobsen1) March 11, 2020

Fair play to Haaland, he's only 19 and he's living in the entire PSG squad's heads rent free

What a ladpic.twitter.com/rSXRHua0fj — BenchWarmers (@BeWarmers) March 11, 2020

Gary Lineker, ancien footballeur pro et consultant pour la chaîne BBC, a qualifié ce chambrage de «manque de classe» envers un joueur qui n’a que 19 ans.

Lack of class. He’s 19 for crying out loud. https://t.co/mCwAwRmkpL — Gary Lineker (@GaryLineker) March 12, 2020