VIDÉO | Trump interdit aux Européens d’entrer aux USA à cause du coronavirus: «Des actions fortes mais nécessaires»

L’UE va tenter «d’éviter» les retombées économiques

En réaction à l’annonce de Donald Trump, l’Union européenne a indiqué qu’elle va «évaluer» ce jeudi la situation pour tenter «d’éviter» les retombées économiques de la décision de Donald Trump concernant les voyageurs ayant séjourné en Europe..

«A la suite de l’interdiction de voyage annoncée par le Donald Trump, nous allons évaluer la situation aujourd’hui» jeudi, a assuré le président du Coneil européen Charles Michel dans un tweet en anglais. «La perturbation économique doit être évitée», a-t-il ajouté.

Following the travel ban @realDonaldTrump announced, we will assess the situation today.



Economic disruption must be avoided. #Europe is taking all necessary measures to contain the spread of the #COVID19 virus, limit the number of affected people and support research.