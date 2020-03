Les championnats de volleyball eux aussi suspendus

Après le basket, c'est au tour du volley d'être impacté par les mesures prises un peu partout ce mercredi dans l'optique de limiter la propagation du coronavirus, sur et aux abords des terrains de sport.

La Fédération de Volley Wallonie-Bruxelles, suivie aussitôt par le Conseil d'administration de l'Association Namuroise des Clubs de Volleyball (ANCV), a décidé de suspendre les compétitions de volley dans les divisions francophones et provinciales, aussi bien chez les seniors que chez les jeunes. Une annulation des matches valable dès ce soir et jusqu'au vendredi 3 avril inclus.

L'Entité namuroise précise que cette décision sera également prise du côté néerlandophone (Volley Vlaanderen) et de la Ligue A messieurs, en concertation avec Volley Belgium. Il semble donc que l'on s'achemine vers une paralysie totale du volley belge, à tous les étages de la compétition.

Dans un communiqué qu'elle a transmis ce mercredi soir aux clubs et à la presse, l'ANCV indique faire "le choix de prendre des mesures de précaution pouvant sembler drastiques mais dont le seul but est de limiter autant que possible la propagation du virus parmi les joueurs, entraîneurs, spectateurs [et] arbitres, et ainsi de protéger nos familles à tous."

Par ailleurs, les instances namuroises du volleyball incitent, mais cette fois sans le moindre moyen d'obligation, les responsables des clubs à annuler également les entraînements, ou du moins à "prendre leurs responsabilités en ce qui [les] concerne."