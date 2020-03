Coronavirus : le carnaval de La Roche aussi annulé

Réunion, ce mercredi fin de journée, entre les autorités communales et les responsables du carnaval de La Roche-en-Ardenne. La décision est tombée: le carnaval 2020 n’aura pas lieu.

En cause, le coronavirus. Via un communiqué commun, la Ville et le comité, replaçant l’épidémie dans son contexte et les décisions édictées par le Fédéral et le Gouverneur de la province, notent: «Bien conscients de l’investissement de chacun afin de contribuer à la réussite de l’événement et du succès que cette manifestation rencontre auprès de notre population, la ville et le comité ont néanmoins et conjointement pris la décision délicate d’annuler les festivités.»

Dans ledit communiqué, on souligne que cette annulation s’inscrit dans un «Souci de santé publique» et on affirme comprendre la «Déception» des carnavaleux.

La laetare rochoise ne sera pas déplacée ou postposée à une date ultérieure: «Garant du folklore et des traditions, le comité n’envisage pas de reporter à une date ultérieure ces festivités et donne rendez-vous à tous le week-end du 14 mars 2021.»

Les carnavals de Sibret, Arlon et Nassogne, prévus ce week-end, ont eux aussi été annulés.

