Le tournoi des Diables au Qatar est annulé

Le tournoi à quatre nations auquel devaient participer les Diables Rouges à la fin du mois au Qatar (24-30 mars) n’aura pas lieu en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi la Fédération royale belge de football (RBFA).

«Le Qatar vient de nous informer qu’en raison de la situation mondiale actuelle, le tournoi international Qatar Airways doit être annulé», a annoncé la RBFA sur le compte Twitter des Diables Rouges.

