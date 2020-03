Coronavirus: plus de 22.000 contaminés en Europe, dont plus de 12.000 en Italie

Les pays les plus touchés après la Chine sont l’Italie et l’Iran. AFP

Depuis l’apparition du nouveau coronavirus en décembre dernier, 124.101 cas d’infection ont été recensés dans 113 pays et territoires, causant la mort de 4.566 personnes, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles ce mercredi à 18h. Depuis le comptage réalisé la veille à la même heure, 6.761 nouvelles contaminations et 315 nouveaux décès ont été recensés.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où la pandémie s’est déclarée, a dénombré 80.778 cas, dont 3.158 décès et 61.475 personnes aujourd’hui guéries. 24 nouvelles contaminations et 22 nouveaux décès y ont été annoncés entre mardi 18h00 et mercredi 18h00.

Ailleurs dans le monde, 43.323 cas (6.737 nouveaux) étaient recensés ce mercredi, dont 1.408 décès (293 nouveaux).

Les pays les plus touchés après la Chine

Les pays les plus touchés après la Chine sont l’Italie (12.462 cas dont 2.313 nouveaux, 827 décès), l’Iran (9.000 cas dont 958 nouveaux, 354 décès), la Corée du Sud (7.755 cas dont 242 nouveaux, 60 décès), l’Espagne (2.128 cas dont 506 nouveaux, 47 décès).

Depuis ce mardi 18h, l’Albanie, la Suède, l’Irlande, la Belgique, le Panama et la Bulgarie, ont recensé les premiers décès sur leur territoire. Brunei, le Honduras, la Bolivie, la Côte d’Ivoire et la Turquie, ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol.

Plus de 22.000 cas en Europe et plus de 900 morts

L’Asie dénombrait au total ce mercredi soir 90.535 cas (3.236 décès), l’Europe 22.307 cas (930 décès), le Moyen-Orient 9.876 cas (364 décès), les Etats-Unis et le Canada 989 cas (29 décès), l’Amérique latine et les Caraïbes 148 cas (2 décès), l’Océanie 129 cas (3 décès), l’Afrique 117 cas (2 décès).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les critères de comptabilisation des victimes et les pratiques de dépistage du coronavirus varient selon les pays.