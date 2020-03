Coronavirus: rassemblements de 1000 personnes et sorties scolaires interdits dans le Hainaut

En concertation avec les autres gouverneurs wallons, Tommy Leclercq applique les recommandations fédérales.

Ce mercredi 11 mars 2020, en concertation avec ses collègues gouverneurs des autres provinces wallonnes et suite aux recommandations du Conseil National de Sécurité, le Gouverneur du Hainaut Tommy Leclercq a pris 2 arrêtés de police, transmis aux 69 bourgmestres, aux Parquets des ressorts de Charleroi, de Tournai-Mons ainsi qu’au Parquet général.

Le premier interdit les manifestations et rassemblements événementiels de plus de 1000 personnes en lieux clos et couverts. Il doit permettre de limiter une promiscuité trop importante qui est très favorable à l’épidémie.

Par ailleurs, cet arrêté permet aussi aux autorités communales de prendre des dispositions complémentaires et d’éventuellement interdire d’autres rassemblements si elles estiment que ces manifestations impliquent une atmosphère confinée ou un risque pour les populations fragilisées.

Le second interdit les voyages scolaires de plus d’un jour des écoles situées en province de Hainaut. Il doit permettre de limiter la contagion chez les élèves tout en permettant de garder les écoles ouvertes.

Le Gouverneur demande «à chacun de se plier à ces interdictions. C’est en les respectant, tout en continuant à observer une distanciation sociale et les mesures d’hygiène de base que nous limiterons les progrès de l’épidémie et que nous protégerons les personnes les plus fragiles.»

Les deux arrêtés prennent fin le 31 mars à 23 h 59.