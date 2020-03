Pas de fêtes scolaires ni de concerts à Soignies pour cause de Coronavirus

Suite aux recommandations émises par le Gouvernement fédéral mardi, la Ville de Soignies renforce ses mesures afin de limiter la propagation du Covid – 19.

Lundi déjà, la Ville de Soignies avait annoncé le report de toutes les activités organisées à destination des seniors. Ce mercredi, la Bourgmestre Fabienne Winckel a annoncé que les fêtes scolaires prévues en mars dans les écoles communales seraient également postposées, de même que les voyages scolaires.

En ce qui concerne les événements, des recommandations ont été faites aux organisateurs potentiels, aux associations et aux clubs sportifs.

«Les événements de plus de 1 000 personnes sont interdits mais nous ne voulons pas rester braqués sur ce chiffre», explique Fabienne Winckel. «Par mesure de précaution, nous invitons donc les organisateurs à reporter leurs activités si la distance sociale d’1 m recommandée entre les participants ne peut pas être respectée. Les mesures d’hygiène de base ont également été rappelées.»

Pas d’Ogres de Barback

Dans cet esprit, le concert «Les Ogres de Barback» programmé à l’Espace culturel Victor Jara ce vendredi soir sera reporté.

La Ville de Soignies rappelle qu’elle compte sur le bon sens de chacun et invite les associations et clubs sportifs à prendre toutes les mesures jugées nécessaires au sein des différentes instances afin de limiter la propagation de ce virus au maximum.

L’événement Soignies Design, qui verra 23 créateurs prendre possession du site de la Grande Carrière ces 14 et 15 mars, est par contre maintenu.

De son côté, le CPAS a fait appliquer les mesures de la Wallonie qui consistent à interdire les visites à la Maison de Repos.

En interne, l’Administration sonégienne avait également pris plusieurs mesures afin de protéger son personnel: installation d’un registre d’identification à l’entrée des bâtiments communaux, recommandations d’usage en termes d’hygiène des mains et intensification du nettoyage des locaux, report des réunions et déplacements non indispensables…

Ce jeudi, la Bourgmestre participera à la réunion de coordination organisée par le Gouverneur du Hainaut. D’autres mesures pourraient suivre en fonction des décisions prises au niveau provincial.