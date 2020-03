Champions League: suivez PSG - Dortmund et Liverpool - Atlético Madrid en direct dès 21h

Les huitièmes de finale retour se poursuivent avec deux affiches qui se déroulent dans un contexte particulier ce mercredi soir. Coups d’envoi à 21h.

PSG - Dortmund

Paris sera-t-il plus fort que le huis clos et les traumatismes en série? Défait 2-1 à l’aller à Dortmund, le PSG espère enfin franchir les huitièmes de finale, après quatre éliminations à ce stade de la compétition. Les Parisiens ne pourront pas compter sur leurs supporters, le match ayant été décrété à huis clos à cause de la propagation du coronavirus.

Liverpool - Atlético Madrid

Pas de huis clos par contre à Anfield, forteresse de Liverpool. Et le tenant de la Ligue des champions mise sur son fervent public pour renverser l’Atlético Madrid après sa défaite 1-0 à l’aller.