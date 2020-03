Le débrief du jour | Coronavirus : premiers décès et restrictions accrues - Weinstein condamné - Accident mortel à Wauthier-Braine

Les premiers décès belges dûs au coronavirus, la condamnation de l’ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein ou encore un accident mortel à Wauthier-Braine: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce mercredi.

1 Coronavirus: premiers morts belges et rassemblements indoor interdits

Alors que le Covid-19 a fait ses premiers morts en Belgique, les autorités ont décidé de prendre des mesures plus restrictives encore afin d’enrayer la propagation du virus dans notre pays. Désormais, les rassemblements indoor de plus de 1.000 personnes et les voyages scolaires de plus d’un jour sont interdits.

2 Harvey Weinstein condamné à 23 ans de prison

Harvey Weinstein, l’ex-producteur de cinéma, a été reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle. Il a été condamné à 23 ans de prison par un juge de Manhattan.

3 Wauthier-Braine: le conducteur d’un scooter décède après une embardée

Le conducteur d’un scooter est décédé après avoir été victime d’une embardée survenue mardi soir à Wauthier-Braine, dans l’entité de Braine-le-Château, a-t-on appris ce mercredi auprès du parquet du Brabant wallon.

4 Pénurie de sang: plusieurs stocks en dégringolade

La Croix-Rouge de Belgique lance un appel d’urgence. Les stocks de sang de quatre groupes sanguins sont critiques.

5 Primaires démocrates: Biden creuse l’écart

Joe Biden a pris un avantage déterminant dans les primaires démocrates et a tendu la main à son adversaire Bernie Sanders pour battre «ensemble» Donald Trump lors de la présidentielle de novembre aux États-Unis.

