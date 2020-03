Coronavirus: un premier décès dans les pays nordiques

Un premier mort en Irlande

L’Irlande a enregistré son premier mort infecté par le nouveau coronavirus, a annoncé ce mercredi le ministère de la Santé.

Aucune autre précision n’a été apportée. «Nous poursuivons nos efforts pour arrêter la transmission de ce virus», a déclaré le médecin en chef du ministère de la Santé irlandais, le Dr Tony Holoman, dans un communiqué. Le pays compte 34 cas de personnes infectées, selon le dernier bilan communiqué mardi par les autorités.

L’Albanie et la Bulgarie annoncent leurs premiers décès dans les Balkans

L’Albanie et la Bulgarie ont annoncé ce mercredi les premiers décès dus au coronavirus dans les Balkans, l’une des régions les plus pauvres d’Europe.

Ces deux pays figurent parmi les derniers en Europe à avoir annoncé des cas confirmés de contamination.

Le Covid-19 a provoqué la mort de deux femmes, l’une âgée de 73 ans à l’hôpital de Durrës, au nord-ouest de Tirana en Albanie, l’autre âgée de 66 ans et diagnostiquée mardi en Bulgarie, ont déclaré les autorités dans ces deux pays. Les deux patientes souffraient de maladies chroniques.

Selon le chef de l’unité de prévention du coronavirus en Bulgarie Ventseslav Moutaftchiyski, la personne décédée avait été hospitalisée mardi «dans un état extrêmement grave, avec une pneumonie bilatérale». Elle s’est évanouie en rendant visite à son mari, déjà hospitalisé dans un état grave à cause du coronavirus.

Dès l’annonce du décès en Albanie, le Premier ministre Edi Rama a annoncé la fermeture des bars, restaurants et boîtes de nuit à Durrës et dans la capitale.

S’excusant pour «cette mesure», le chef du gouvernement a ajouté sur Facebook que «l’heure n’était pas aux vacances ou au divertissement mais à la guerre, qui ne sera gagnée qu’en (...) changeant radicalement les modes de vie».

Les autorités albanaises avaient déjà décidé en début de semaine de fermer pour 15 jours les écoles et d’annuler les rassemblements publics. Les liaisons maritimes et aériennes entre l’Albanie et l’Italie sont également annulées jusqu’au début du mois d’avril.

Avant l’annonce du décès en Bulgarie, les autorités avaient ordonné des contrôles sanitaires aux frontières terrestres et aux aéroports bulgares et fermé l’université de Sofia jusqu’au 15 mars.

La Bulgarie n’a recensé pour l’heure que sept cas de contamination. L’Albanie n’en a recensé que 12, mais se considère vulnérable du fait de sa proximité géographique avec l’Italie, où la diaspora albanaise est très nombreuse. La Roumanie a recensé 36 cas.

Mais les quatre foyers de coronavirus déjà détectés en Bulgarie «n’ont rien à voir entre eux, ce qui témoigne d’une large propagation du virus», a déclaré Moutaftchiyski.