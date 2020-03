Le coronavirus à l’école Saint-Henri secondaire: faut-il fermer l’établissement?

«Vous recevrez tous demain un courrier émanant du médecin du PSE de Hainaut Picardie. Votre enfant a en effet peut-être été en contact avec une personne chez qui une infection COVID-19 a été confirmée.» Tel est le message que la direction de Saint-Henri Comines, confrontée au cornavirus, a adressé aux parents d’élèves.

«Vous trouverez déjà les précautions d’usage sur le document joint au présent communiqué. Nous vous invitons à être attentifs à l’apparition de tout symptôme de maladie chez votre enfant: fièvre, rhinite, toux, essoufflement, dyspnée (difficultés à respirer) auquel cas restez à domicile et contactez rapidement votre médecin traitant par téléphone qui vous expliquera la suite des mesures à prendre.»

On saura ce soir s’il faut fermer l’établissement.

«Les Gouverneurs des 5 Provinces wallonnes ont décidé d’interdire les voyages scolaires de plus d’un jour pour tous les établissements situés sur leur territoire, jusqu’au 31 mars 2020. Les voyages à Amsterdam et à la Toussuire (classes de neige) sont donc annulés. Les professeurs et la direction vont essayer de négocier avec les organismes de voyage pour trouver une solution alternative (classe de montagne plutôt qu’une classe de ski à une date ultérieure par exemple). Nous ne vous garantissons pas de réussir les négociations mais sachez que nous ferons tout notre possible pour minimiser les pertes financières… Là aussi nous rédigerons des courriers à l’attention des classes concernées dès que nous saurons à quoi nous en tenir exactement.»

«Nous avons pris contact avec les autorités communales de Comines-Warneton et plus précisément avec l’échevin de la Santé. Ce dernier nous tiendra au courant des éventuelles mesures communales prises pour l’ensemble des établissements scolaires de l’entité.»