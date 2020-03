Laetare: le MR louviérois plaide pour un report

Et si on reportait le carnaval au mois de mai? C’est la suggestion de l’opposition MR à La Louvière. Benjamin Brolet

Les libéraux louviérois pensent qu’un maintien serait un risque sanitaire et qu’une annulation serait un désastre économique.

À cause de l’épidémie de coronavirus, les annulations de carnaval s’enchaînent: Stavelot, Tournai, Wavre, Andenne, Waremme. Et La Louvière?

On ne sait pas encore et on n’en saura rien avant jeudi, quand le bourgmestre Jacques Gobert fera le point après une réunion de coordination réunissant tous les bourgmestres au palais provincial du Hainaut. Maintenue dans un premier temps, la conférence de presse programmée ce mercredi soir et qui devait annoncer l’agenda des festivités, a finalement été annulée en fin d’après-midi.

À La Louvière, une voix s’élève pour qu’un choix rapide soit fait: celle du MR local, dans l’opposition. Reconnaissant le «dilemme cornélien» auquel doit faire face le bourgmestre, qui doit choisir entre une annulation peu populaire auprès des amateurs de folklore ou le maintien en prenant le risque de favoriser la propagation du virus, le MR louviérois propose une troisième voie: le report.

De mars à mai

«Certes, il s’agira d’un défi logistique et pratique pour les autorités et les acteurs du folklore», mais tout vaut mieux que l’annulation estiment les bleus louviérois.

«Le manque à gagner pour les sociétés folkloriques et les établissements horeca serait tel que nombre d’entre eux pourraient ne pas s’en remettre. Or, notre carnaval repose très largement sur les établissements horeca qui le financent. Il nous semble donc indispensable de ne pas donner le coup de grâce à un secteur économique souvent malmené.»

Et d’en appeler à la solidarité de tous pour permettre ce report, de la commune, des louageurs (sic) de costumes, etc. «A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles», concluent les responsables locaux du MR qui suggèrent de replanifier l’événement au mois de mai, «dès que les batteries seraient disponibles.»