Trois des sept suspects ont déjà été placés sous mandat d’arrêt: sept personnes ont été interpellées dans le cadre d’une enquête sur un trafic de drogues.

Sept personnes ont été interpellées dans le cadre d’une enquête sur un trafic de drogues, menée par le parquet de Louvain. Quelque 770 kilos de cocaïne et 600.000 euros ont été retrouvés.

Trois des sept suspects ont déjà été placés sous mandat d’arrêt, à la suite de quinze perquisitions. Les quatre autres seront présentés au juge d’instruction mercredi.

La bande de trafiquants d’origine albanaise est soupçonnée d’être impliquée dans la production de cocaïne à grande échelle, a précisé le parquet de Louvain.

De nombreux achats d’acétone

L’enquête a débuté à l’automne 2019 à la suite de nombreux achats d’acétone. Ce composé chimique est disponible en vente libre, et notamment utilisé dans la production de différentes drogues synthétiques. Le produit peut également servir à laver la cocaïne d’autres substances, une méthode relativement nouvelle en Belgique, mais connue depuis longtemps à l’étranger.

Des mois de recherches intenses ont permis à la police judiciaire fédérale de Louvain de cartographier l’ensemble de la bande. Mardi, une centaine d’agents de divers services de police locale et fédérale ont perquisitionné 15 adresses, dont à Zaventem, Bruxelles, Jette et Ganshoren.

770 kilos de cocaïne, 600.000 euros en espèces, 1.210 litres d’acétone

Lors de ces descentes, la police a mis la main sur environ 770 kilos de cocaïne, 600.000 euros en espèces, 1.210 litres d’acétone et six armes à feu. Dans quatre maisons, de fausses pièces avaient été construites contenant de la drogue et de l’argent.

Cinq voitures ont également été saisies, dont quatre étaient équipées de caches professionnelles.