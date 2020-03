Le Laetare Sart-Tiège lui aussi annulé

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les carnavalistes de notre région. Ainsi, après Stavelot et Welkenraedt, c’est au tour du Laetare Sart-Tiège, qui devait se dérouler ce week-end, qui vient d’être annulé «sur décision du bourgmestre Michel Fransolet, explique Valéry Soret de la Jeunesse Sartoise. C’est une décision purement politique car de notre côté nous étions prêts et parés à prendre même des mesures nécessaires pour maintenir au moins un cortège. La déception est très grande mais nous prenons acte. Pour le futur, nous ne savons pas si nous allons définir une nouvelle date car il faut qu’on en discute d’abord entre nous. Cela risque d’être difficile mais on pourrait peut-être imagine un petit tour de villages à une date ultérieure. Mais c’est vraiment à voir et il est encore trop tôt que pour entériner quoi que ce soit pour les prochaines semaines.»