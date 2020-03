Interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes dans les lieux clos et couverts

– Illu Coronavirus – Covid 19: Brussels South Charleroi Airport 02/03/2020 pict. by Didier Lebrun © Photo News Photo News

Les gouverneurs wallons ont pris deux arrêtés concernant les mesures à prendre dans la gestion du coronavirus.

Les gouverneurs wallons ont pris ce mercredi deux arrêtés de police applicables jusqu’au 31 mars 2020. Ceux-ci pourraient être prolongés en fonction de l’évolution de la situation.

Les rassemblements de plus de 1000 personnes

Le premier vise l’interdiction des événements et manifestations rassemblant plus de mille personnes dans un lieu clos et couvert.

Les bourgmestres restent pleinement compétents pour prendre des dispositions complémentaires plus contraignantes sur base d’une analyse de risques locale. Il est vivement recommandé aux personnes à risque d’éviter de se rendre dans tout rassemblement, ils y courent plus de risque d’y être contaminés.

Cet arrêté ne vise donc pas les événements qui se déroulent en plein air.

Les voyages scolaires interdits

Le second arrêté vise à interdire les voyages scolaires de plus d’un jour. Les excursions d’une journée peuvent être maintenues, surtout si elles se déroulent en plein air. Il est recommandé aux écoles de reporter les fêtes scolaires, journées portes ouvertes et autres réunions de parents. Les enfants doivent continuer à aller à l’école, sauf évidemment s’ils sont malades.

Les mesures à appliquer pour ralentir la propagation du virus

1. Evitez de serrer la main ou d’embrasser votre interlocuteur.

2. Accordez une attention toute particulière aux personnes à risque (les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes diabétiques, les personnes présentant une maladie pulmonaire, cardiaque ou rénale, les enfants de moins de 6 mois, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli).

3. Les enfants ne font pas partie de ces groupes à risque mais peuvent facilement transmettre le virus. Il est donc préférable d’éviter les contacts entre les enfants et les personnes à risque.

4. Evitez les contacts avec les personnes visiblement malades.

Recommandations pour les entreprises

Les entreprises sont invitées à éviter autant que possible les rassemblements d’un trop grand nombre de personnes dans un même lieu. Voici quelques recommandations complémentaires:

• Ouvrez à vos collaborateurs la possibilité de faire du télétravail.

• Reportez les réunions ou encouragez le recours à la vidéoconférence.

• Reportez temporairement les fêtes du personnel.

• Veillez à garder des distances interpersonnelles suffisantes sur votre lieu de travail.

• Quand c’est possible, permettez des heures de travail flexibles ou la prise de congés, de manière à ce que moins de personnes soient présentes au même moment dans un même lieu.

• Evitez d’organiser des formations rassemblant un grand nombre de personnes.

• N’hésitez pas à prendre contact avec votre Chambre de commerce et d’industrie (www.ccilb.be).

Pour plus d’informations, surfez sur www.info-coronavirus.be/fr ou appelez le 0800/