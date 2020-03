Fin du drive-in de dépistage au coronavirus à Liège: 80% des patients refusés

Le CHR de la Citadelle, à Liège, a adapté sa manière de réaliser les dépistages au coronavirus. 80% des patients ont été refusés ce mercredi: ils ne présentaient pas de température.

Pas moins de 80% des patients qui se sont présentés ce mercredi au « Labo Cita Drive », un centre de dépistage au coronavirus installé dans le parking souterrain du CHR de la Citadelle, à Liège, n’ont pu faire l’objet d’un prélèvement. Car il ne s’agissait pas de personnes à risques.

«Pour mieux respecter les critères du SPF Santé publique, on a pris la température des patients qui se présentaient au Labo Cita Drive, à l’aide de thermomètres à distance», nous explique Nathalie Evrard, la porte-parole de l’hôpital. «Si plusieurs dizaines de prélèvements ont à nouveau été effectués, on a refusé plus de 80% des personnes parce qu’elles n’avaient pas de température.»

Tous les échantillons ont été envoyés aux laboratoires de référence, la KUL ou le CHU. «Nous allons envoyer un message aux médecins généralistes pour leur annoncer qu’on suspend notre activité de Labo Cita Drive ce mercredi. Et on sait que seuls les échantillons prioritaires (personnes hospitalisées, immunodéprimées et membres du personnel hospitalier) seront analysés. On a donc expliqué aux patients qu’on ne savait pas combien de temps prendraient les analyses.»