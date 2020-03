Arlon: le chapiteau du carnaval démonté

Le chapiteau devait accueillir les bals ces vendredi et samedi. La possibilité de maintenir un bal en plein air n’est pas exclue à ce stade de la journée. L’avenir du carnaval se décidera ce soir.

Le chapiteau du carnaval est en cours de démontage sur la plaine des Manœuvres à Arlon. D’une capacité de près de 3 000 personnes, il devait accueillir les bals du carnaval vendredi soir, samedi soir et le bal des enfants samedi après-midi. Une décision qui fait suite à l’épidémie de coronavirus et aux recommandations du fédéral d’éviter les rassemblements de plus de 1000 personnes en milieu fermé.

La possibilité, évoquée hier, d’ouvrir les toiles latérales du chapiteau n’a pas été validée par le conseil d’administration du comité carnaval. Celui-ci craignant que le vent ne s’y engouffre et ne provoque des dégâts, voire un danger pour les participants et les bénévoles.

Un comité qui n’exclut pas, à ce stade, de maintenir un bal en plein air, même si les difficultés logistiques sont importantes. Une réunion avec le bourgmestre est prévue à 16 h 30 ce mercredi. Elle fera suite à la réunion tenue par le gouverneur avec les représentants de la police et des pompiers.