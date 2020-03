Pénurie de sang: les stocks de O-, B-, A- et AB- en dégringolade

La Croix-Rouge de Belgique lance un appel d’urgence. Les stocks de sang de quatre groupes sanguins sont critiques.

«Nos stocks de poches de sang sont critiques pour les groupes O-, A-, B – et AB-», alerte la Croix-Rouge. «Nous avons besoin de vous de toute urgence: parlez-en autour de vous et mobilisons-nous pour sauver des vies.»

Le mois de mars est particulièrement compliqué et l’épidémie de coronavirus n’aide pas à augmenter les stocks.

Mais de ce point de vue là, la Croix-Rouge se veut rassurante: «Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour que les collectes aient lieu normalement et dans les meilleures conditions pour les donneurs et notre personnel».

Trois contre-indications suite au Covid-19

Toutefois, il existe quelques contre-indications spécifiques au Covid-19.

Dans trois cas, il faut attendre au moins 28 jours:

– Si vous revenez du nord de l’Italie, de Chine, de Corée du Sud ou d’Iran (une liste de pays qui peut évoluer);

– Si vous avez été infecté par le virus;

– Si vous avez été en contact avec une personne atteinte.

L’ONG rappelle également qu’il faut attendre deux semaines après guérison complète si l’on présente des symptômes grippaux.

Le groupe A + également en manque

Sur le site de la Croix-Rouge, on peut également observer qu’il manque des poches de sang du groupe A positif. «Nos réserves de sang dans ce groupe sont critiques et les prévisions sont très mauvaises… Sans votre aide, nous ne pourrons plus faire face à la demande des hôpitaux», détaille l’association d’aide humanitaire.

