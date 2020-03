Coronavirus: Red Lions et Red Panthers joueront à huis clos en Allemagne

La fédération allemande de hockey (DHB) a confirmé mercredi midi que les prochains matches de Hockey Pro League entre la Belgique et l’Allemagne se dérouleront à huis clos, jeudi prochain à Mönchengladbach, au regard de la situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

Les rencontres des Red Lions et Red Panthers, une semaine plus tard contre les mêmes adversaires à Hambourg, sont toutefois maintenues et toujours ouvertes au public jusqu’à nouvel ordre.

«Après de longues consultations entre la DHB, la Fédération internatioanle (FIH) et l’Association belge ainsi que les autorités responsables de Mönchengladbach, il a été décidé que le jeudi 19 mars, les matchs de la FIH Pro League messieurs (16h) et dames (18h30) contre la Belgique sont maintenus. Cependant, les rencontres - en tenant compte des instructions actuelles de l’État de Rhénanie-Nord-Westphalie sur la situation de Covid-19 - se dérouleront sans spectateur», a communiqué la DHB, qui précise que toute personne ayant acheté des billets pour cette journée sera remboursée du prix du billet.

Les Red Lions occupent actuellement la tête du classement de la compétition, avec 14 points en 6 rencontres, tandis que les Red Panthers sont 5e, avec 6 unités après 4 matchs.