Coronavirus: le carnaval de Waremme est bel et bien annulé

Le carnaval de Waremme de ce dimanche est annulé. Le collège communal vient de prendre la décision, par mesure de précaution.

On le sentait bien hier déjà. La décision officielle vient de tomber. Le bourgmestre et les échevins waremmiens annulent le carnaval de ce dimanche. Les raisons? La proximité de l’événement – difficile d’attendre plus longtemps encore avant de prendre une décision – mais aussi le nombre élevé de partenaires impliqués qu’il faut naturellement prévenir.

Le collège a pris sa décision avec les organisateurs du carnaval. La manifestation est cependant reportée; ensemble, ils chercheront une nouvelle date. «On garde le contact pour essayer de trouver une autre date, note le bourgmestre Jacques Chabot. On veut essayer de l’organiser quand même.» Juste qu’il faut voir si les groupes folkloriques peuvent revenir sur Waremme, si une autre date est possible.

C’est clairement une mesure de précaution que le collège communal prend là. «Le gouvernement recommande d’annuler les manifestations de plus de 1000 personnes à l’intérieur. Ici, on sera à plus de 10.000 personnes à l’extérieur.» Si une personne atteinte du coronavirus se mêle à la foule, ça peut être une catastrophe. «Comment imaginer qu’on puisse garder une distance d’un mètre entre les personnes le long du cortège du carnaval? C’est aberrant.» D’où la décision d’annuler le carnaval de ce dimanche.