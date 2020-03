Coronavirus: Les finales de la Coupe à Profondeville sont reportées

Les finales de la Coupe de la province qui devaient se dérouler ces 14 et 15 mars dans les installations du club des Profondeville Sharks, sont reportées.

Les annulations (ou reports) d’événements en tous genres sont en train de tomber au compte-gouttes ce mercredi, suite à la réunion qui s’est tenue ce matin entre le gouverneur de la province et les différents bourgmestres dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus.

Parmi les décisions qui en ont découlé, on notera le report des finales de la Coupe de la province, prévues ce samedi et ce dimanche à Profondeville. C’est le président des Sharks, Bernard Detrembleur, en concertation avec le Comité Provincial de basket, qui l’a annoncé ce midi, suite à la décision prise par le bourgmestre profondevillois Luc Delire.

Cette décision concerne l'ensemble des finales de la Coupe, dames et hommes, seniors et jeunes. Pour rappel, les deux affiches seniors opposent Natoye à Ciney chez les messieurs, et Natoye à Boninne chez les dames.

Dans un communiqué officiel et commun, le CP et les Profondeville Sharks ont fait part de leur décision de suivre «les recommandations officielles et de suspendre le déroulement des finales de Coupe de province», ajoutant que «la situation sera réévaluée d’ici la fin du mois pour essayer de trouver un autre week-end afin de les organiser si cela s’avère possible.»

Les deux co-organisateurs terminent leur annonce en précisant déplorer «devoir arriver à cette extrémité mais cela fait partie de notre responsabilité sociale de faire passer le respect de la santé de tous avant un évènement sportif. »

Voici donc l'ensemble des finales de la Coupe concernées par ce report:

Messieurs | Natoye - Ciney

Dames | Natoye - Boninne

U21 (G) | Rochefort - Ciney

U19 (F) | Marche - Ciney

U18 (G) | Natoye - Mazy-Spy

U16 (F) | Boninne - Ciney

U16 (G) | Profondeville - Mariembourg

U14 (F) | Boninne - Ciney

U14 (G) | Andenne - Gembloux

U12 (F) | Natoye - Ciney

U12 (G) | Natoye - Belgrade

+ Plus de détails dans nos prochaines éditions.