Piégé, le prince Harry se lâche sur Donald Trump, son oncle Andrew... et la famille royale

Deux célèbres usurpateurs russes affirment avoir piégé le prince Harry lors d’un canular téléphonique, où il estime que «le monde est dirigé par des «malades»» et s’épanche sur ses relations avec la famille royale britannique.

Après le chanteur Elton John, le Premier ministre britannique Boris Johnson ou encore le président français Emmanuel Macron, c’est visiblement au tour du prince Harry de s’être fait piéger par deux habitués des canulars téléphoniques, les Russes Alexeï Stoliarov et Vladimir Kouznetsov (alias Vovan et Lexus).

Selon toute vraisemblance, le duc de Sussex s’est fait berner durant deux échanges téléphoniques (qui auraient eu lieu le 31 décembre et le 22 janvier) au cours desquels il pensait parler à l’activiste climatique Greta Thunberg et au père de cette dernière.

Révélées par le journal «The Sun», les «confessions» du prince Harry ont trait à de nombreuses thématiques différentes. Tout d’horizon.

À propos du «Megxit»

Alors qu’il cessera d’être un membre actif de la famille royale britannique dès la fin du mois de mars, Harry estime que lui et sa famille «sont complètement différents de la majorité de la famille royale».

«Mon service militaire m’a rendu plus normal que ce que ma famille aimerait croire», estime encore le petit-fils de la reine Élisabeth II.

«Parfois la bonne décision n’est pas la plus facile, résume-t-il. Mais c’est la bonne décision pour notre famille, la bonne décision pour protéger mon fils.»

À propos des tabloïds qui pourchassent sa famille

Toujours très marqué par la mort de sa mère, pourchassée par les paparazzi dans les rues de Paris, Harry estime qu’il est temps pour lui et Meghan de se battre pour préserver leur intimité.

«Toute ma vie, j’ai fait partie d’une famille et d’un pays qui a peur des médias et de la culture des tabloïds parce qu’ils ont tellement de pouvoir et d’influence, sans aucune morale. Ce qu’il faut, c’est voir au-delà, explique-t-il en pensant parler à Greta Thunberg. À partir du moment où j’ai trouvé une femme qui était assez forte pour pouvoir défendre ce en quoi nous croyons ensemble, cela les a tellement effrayés qu’ils sont maintenant incroyablement en colère, ils veulent se battre, et tout ce qu’ils sont en train de faire maintenant, c’est essayer de détruire notre réputation et essayer de nous couler.»

À propos de Donald Trump

Persuadé de parler à Greta Thunberg, Harry n’a pas été tendre envers le président des États-Unis.

Selon lui, Donald Trump «a du sang sur les mains» pour avoir «poussé» la production de charbon dans son pays.

Dans la foulée, le prince estime toutefois que Boris Johnson est «un homme bon» et que Greta Thunberg serait «une de rares personnes» à pouvoir toucher «l’âme» du Premier ministre: «Ce sont les gens comme toi et la jeune génération qui vont faire toute la différence.»

À propos de son oncle Andrew

Invité à donner son avis sur son oncle, le prince Andrew, accusé par une Américaine de l’avoir forcée à des relations sexuelles dans le cadre de l’affaire Epstein, le duc de Sussex tempère: «Qu’il l’ait fait ou pas, encore une fois, nous sommes complètement séparés du reste de la famille.»