Visites non-essentielles interdites dans les services résidentiels jusque fin mars dans la capitale

Afin de réduire la propagation de l’épidémie et protéger les résidents fragiles, la Région bruxelloise a décidé d’interdire toutes les visites qui ne sont pas considérées comme essentielle dans l’ensemble des services résidentiels.

Les visites non-essentielles dans les services qui accueillent des personnes 24h/24h, ce qui comprend les maisons de repos, sont interdites.

C’est ce qu’a annoncé mercredi le cabinet du ministre bruxellois de la santé Alain Maron. Ces restrictions sont d’application jusqu’au 31 mars et pourront être prolongées en fonction de l’évolution de la situation.

Sont considérées comme visites essentielles, précise le cabinet: les visites du médecin ou d’une équipe médicale, les visites des services d’inspection, les proches dans certains cas précis (fin de vie, déplacement vers un hôpital, état de crise du résident).

Il revient au directeur de l’institution de juger du caractère essentiel de la visite.

Toutes les autres visites sont donc interdites, notamment celles des volontaires et des enfants de moins de 12 ans.

Des mesures seront également d’application pour les services non résidentiels (centres de jour pour personnes âgées, pour personnes handicapées, santé mentale), pour le secteur des soins et des aides à domiciles et pour le secteur ambulatoire (centres de planning familial, maisons médicales). Elles seront précisées dans la journée de mercredi.