Coronavirus: pas d’annulations au Théâtre Royal de Mons

La jauge de la salle se situe juste en dessous des 1000 places.

Hier soir, le bourgmestre de Mons Nicolas Martin annonçait qu’il allait respecter les recommandations de la 1re ministre concernant la lutte contre la pandémie de coronavirus, à savoir interdire les manifestations réunissant plus de 1000 personnes en milieu fermé jusqu’au 31 mars au moins.

LIRE | La jauge de la Mons Arena et du Mons Expo limitée à 1000 personnes

Sont principalement concernés les matchs de basket à la Mons Arena et les foires, salons et spectacles au Mons Expo.

Mais quid de l’activité du Théâtre Royal de Mons, se sont demandé certains? Et bien il n’est pas concerné par les mesures. Si le théâtre compte 1015 places, «33 places ne sont pas vendables, précise le directeur du Théâtre Salvatore Anzalone: 21 places au parterre qui sont réservées pour l’installation des consoles son et lumières, 4 places au 2e balcon pour laisser place à la poursuite et 8 sièges ont été enlevés au 2e balcon pour créer un passage vers la nouvelle issue de secours.»

La Voix de Johnny reporté

Avec une jauge de 982 places, le Théâtre Royal de Mons échappe donc à la limitation. «Tous les spectacles peuvent donc être maintenus. Aucun spectacle ne sera automatiquement annulé ou reporté sauf décision de la production du spectacle, notamment ceux en tournée…»

Le seul report à signaler à l’heure actuelle est celui du concert de Jean-Baptiste Guégan, dit «la Voix de Johnny», prévu le 12 mars. Les billets resteront valables pour la nouvelle date, encore à déterminer.