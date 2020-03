Coronavirus: le carnaval de Goé reporté

Le comité des fêtes de Goé a annoncé la nouvelle ce mercredi matin: le carnaval est reporté à cause du coronavirus.

Le comité des fêtes a publié un communiqué sur sa page Facebook pour faire part de sa décision de postposer le carnaval de Goé, prévu initialement le dimanche 29 mars.

«Prendre une telle décision n’est pas chose aisée. En effet, à l’heure actuelle, la situation est évaluée chaque jour, avec son lot de conseils et recommandations, rassurants ou contraignants, ainsi que les interdictions qui commencent à voir le jour.

C’est sur base des informations de ces derniers jours, mais surtout de celles à venir, que nous avons suivi le conseil de la sagesse, à savoir de ne pas prendre le risque d’organiser une manifestation mettant en contact un certain nombre de personnes.

Bien qu’ayant un code postal largement connu, nous sommes conscients que notre manifestation n’a pas l’envergure de certains de nos proches (ou moins proches) voisins. Cela ne nous empêche cependant pas d’éviter de prendre un risque sanitaire, aussi petit soit-il. Comme dirait l’autre, la santé, nous n’en avons qu’une.

Il est possible que l’avenir nous donne tort, mais nous préférons agir avec le principe de précaution. À bien y réfléchir, le Covid-19 était en Chine au mois décembre, en Italie il y a peu, et dans notre entité il y a quelques jours. Et si on pousse la réflexion un peu plus loin, un pays a tardé à prendre certaines décisions et est maintenant dans l’obligation de placer en quarantaine l’entièreté de sa population…

C’est également par respect pour nos partenaires que nous avons pris cette décision. Avertir d’une annulation quelques jours avant ne serait pas correct pour les services de sécurité, de secours ainsi que toutes les personnes travaillant pour l’organisation.

Pour terminer, nous travaillons en étroite collaboration avec nos autorités afin que la date de report proposée soit acceptée et puisse accueillir le carnaval de Goé.»