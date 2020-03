Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - Bernie Sanders en tête au Dakota du Nord

(Belga) Le sénateur du Vermont Bernie Sanders s'impose au Dakota du Nord, à la frontière canadienne, lors des primaires démocrates organisées dans six Etats américains mardi, et au cours desquels son rival Joe Biden est sorti favori dans trois Etats déjà.

Bernie Sanders tient une première victoire avec le Dakota du Nord, qui toutefois n'est doté que de 14 délégués, soit l'Etat le moins pertinent des six qui votent aux primaires démocrates mardi. Son concurrent l'ancien vice-président Joe Biden a gagné une confortable avance mardi en se hissant vainqueur dans trois Etats, aux Michigan, Missouri et Mississippi. Il dispose désormais de 783 délégués acquis à sa cause, contre 628 pour Bernie Sanders, selon un décompte du New York Times. Il faut gagner le soutien d'au moins 1991 délégués pour devenir le candidat démocrate qui affrontera le conservateur Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine le 03 novembre prochain. Les résultats des primaires démocrates de mardi sont encore attendus en Idaho et dans l'Etat de Washington, tous deux au nord-ouest de l'Amérique.