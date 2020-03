Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - Biden en route vers la victoire aux Michigan, Mississippi et Missouri

(Belga) L'ancien vice-président Joe Biden est en place pour battre son rival le sénateur Bernie Sanders aux Michigan, Mississippi et Missouri, où des primaires démocrates sont organisées mardi aux USA, selon les projections à la sortie des urnes des médias américains.

La victoire au Michigan (nord) est particulièrement cruciale pour Joe Biden alors que l'Etat compte pas moins de 125 délégués. Situé de la région des Grands Lacs, cet Etat est le plus peuplé des six qui se prononcent lors de primaires démocrates mardi. Il avait été remporté par Bernie Sanders face à Hillary Clinton lors de ce processus en 2016, c'est donc un revers pour le sénateur de Vermont. Dans l'Etat du Midwest au Mississippi, 36 délégués démocrates sont à glaner, et au Missouri (sud), 68. Il faut disposer de l'appui de 1991 délégués pour être nommé candidat démocrate et affronter le conservateur Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine le 03 novembre. A ce stade, l'écart comment à ce se creuser entre les candidats démocrates, Biden en tête avec 746 délégués qui se rangent derrière lui et 607 derrière Bernie Sanders, selon le décompte du New York Times. Les primaires organisées mardi dans six Etats américains se tiennent aussi au Dakota du Nord (14 délégués), en Idaho (20 délégués) et à Washington (89 délégués). (Belga)